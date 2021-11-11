Алькарас — самый молодой теннисист, выигравший 30 матчей за сезон, после Надаля в 2004-м

32-я ракетка мира, испанец Карлос Алькарас после победы над Хуаном Мануэлем Серундоло в заключительном для себя групповом матче Итогового турнира ATP U-21 (4:0, 4:1, 2:4, 4:3 (7:3)) стал самым молодым теннисистом, выигравшим 30 матчей за сезон, после 18-летнего Рафаэля Надаля в 2004 году. Об этом сообщает официальный «твиттер» ATP Media Info.
Победа над Серундоло стала для 18-летнего Алькараса 30-й в 47 матчах в 2021 году. Надаль завершил 2004 год также с 30 победами и 17 поражениями. На момент 30-й победы Надаль был всего на 6 дней младше Алькараса.
Отметим, что Алькарас, в активе которого три победы в трёх матчах, досрочно вышел в плей-офф Итогового турнира U-21 в Милане с первого места в группе А.
Призовой фонд турнира составил $ 1 300 000. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса. Действующим победителем соревнований является итальянец Янник Синнер.
- 11 ноября 2021
-
19:01
-
18:31
-
17:48
-
17:36
-
16:25
-
16:19
-
15:48
-
15:18
-
15:04
-
15:00
-
13:36
-
13:36
-
13:02
-
12:31
-
12:17
-
11:56
-
09:54
-
09:36
-
09:29
-
09:18
-
09:05
-
08:57
-
08:54
-
08:28
-
08:13
-
00:38
-
00:29
-
00:07
- 10 ноября 2021
-
23:41
-
23:07
-
22:48
-
22:31
-
22:14
-
22:07
-
20:51