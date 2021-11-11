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Халеп снялась с полуфинала турнира в Линце за 2,5 часа до начала матча

Халеп снялась с полуфинала турнира в Линце за 2,5 часа до начала матча
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22-я ракетка мира из Румынии Симона Халеп снялась с полуфинального матча турнира категории WTA-250 в Линце (Австрия). Сегодня, 11 ноября, в 22:00 мск она должна была сыграть против соотечественницы Жаклин Кристиан.

Публикация доступна в «твиттере» Симоны Халеп.

«К сожалению, я не смогу сыграть в полуфинале после того, как вчера в матче повредила колено. Я бы сделала всё ради того, чтобы играть, но колено опухло и болит. От игры будет только хуже. Хочу сказать огромное спасибо турниру и местным болельщикам», — написала Халеп у себя в твиттер-аккаунте.

Халеп получила травму в четвертьфинальном матче с представительницей Италии Ясмине Паолини (4:6, 7:5, 6:0).

Призовой фонд турнира составил € 189 708. Его действующей чемпионкой является белоруска Арина Соболенко, отказавшаяся от защиты титула. Посев соревнований возглавила чемпионка US Open — 2021 британка Эмма Радукану.

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