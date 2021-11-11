Обе финалистки турнира WTA-250 в Линце выиграли свои полуфиналы на отказе соперниц

В финале турнира категории WTA-250 в Линце (Австрия) сыграют теннисистки, которые выиграли свои полуфиналы на отказе соперниц.
Напомним, первой финалисткой стала 73-я ракетка мира из США Элисон Риске, которая после первого сета оказалась сильнее соотечественницы Даниэль Коллинз (7:5). Коллинз была вынуждена сняться с матча из-за травмы плеча сразу после первого сета.
Второй финалисткой стала 100-я ракетка мира из Румынии Жаклин Кристиан. Она выиграла свой полуфинал на отказе соотечественницы Симоны Халеп. Халеп за 2,5 часа до матча сообщила, что не сможет принять участия в полуфинале из-за травмы, полученной на ранней стадии турнира.
Риске и Кристиан сыграют за титул турнира в Линце завтра, 12 ноября. Матч начнётся в 12:00 мск.
Призовой фонд турнира составил € 189 708. Его действующей чемпионкой является белоруска Арина Соболенко, отказавшаяся от защиты титула. Посев соревнований возглавила чемпионка US Open — 2021 британка Эмма Радукану.
- 11 ноября 2021
-
22:08
-
20:58
-
19:56
-
19:48
-
19:34
-
19:01
-
18:31
-
17:48
-
17:36
-
16:25
-
16:19
-
15:48
-
15:18
-
15:04
-
15:00
-
13:36
-
13:36
-
13:02
-
12:31
-
12:17
-
11:56
-
09:54
-
09:36
-
09:29
-
09:18
-
09:05
-
08:57
-
08:54
-
08:28
-
08:13
-
00:38
-
00:29
-
00:07
- 10 ноября 2021
-
23:41
-
23:07