Обе финалистки турнира WTA-250 в Линце выиграли свои полуфиналы на отказе соперниц

В финале турнира категории WTA-250 в Линце (Австрия) сыграют теннисистки, которые выиграли свои полуфиналы на отказе соперниц.

Напомним, первой финалисткой стала 73-я ракетка мира из США Элисон Риске, которая после первого сета оказалась сильнее соотечественницы Даниэль Коллинз (7:5). Коллинз была вынуждена сняться с матча из-за травмы плеча сразу после первого сета.

Второй финалисткой стала 100-я ракетка мира из Румынии Жаклин Кристиан. Она выиграла свой полуфинал на отказе соотечественницы Симоны Халеп. Халеп за 2,5 часа до матча сообщила, что не сможет принять участия в полуфинале из-за травмы, полученной на ранней стадии турнира.

Риске и Кристиан сыграют за титул турнира в Линце завтра, 12 ноября. Матч начнётся в 12:00 мск.

Призовой фонд турнира составил € 189 708. Его действующей чемпионкой является белоруска Арина Соболенко, отказавшаяся от защиты титула. Посев соревнований возглавила чемпионка US Open — 2021 британка Эмма Радукану.