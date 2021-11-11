Определились группы Итогового турнира ATP. Медведев и Рублёв — в разных

В Турине прошла жеребьёвка Итогового турнира ATP, который пройдёт с 14 по 21 ноября. Российские теннисисты Даниил Медведев (2) и Андрей Рублёв (5) попали в разные группы.

Состав зелёной группы:

Новак Джокович (Сербия)

Стефанос Циципас (Греция)

Андрей Рублёв (Россия)

Каспер Рууд (Норвегия)

Состав красной группы:

Даниил Медведев (Россия)

Александр Зверев (Германия)

Маттео Берреттини (Италия)

Хуберт Хуркач (Польша)

Свой первый матч в группе Андрей Рублёв сыграет со Стефаносом Циципасом, а Даниил Медведев начнёт Итоговый турнир встречей с Хубертом Хуркачем.

Отметим, Рублёв попал в группу с Новаком Джоковичем, с которым никогда раньше не встречался. На Итоговом турнире Андрей сыграет с первым номером мирового рейтинга впервые в карьере.