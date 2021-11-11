Определились группы Итогового турнира ATP. Медведев и Рублёв — в разных
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В Турине прошла жеребьёвка Итогового турнира ATP, который пройдёт с 14 по 21 ноября. Российские теннисисты Даниил Медведев (2) и Андрей Рублёв (5) попали в разные группы.
Состав зелёной группы:
Новак Джокович (Сербия)
Стефанос Циципас (Греция)
Андрей Рублёв (Россия)
Каспер Рууд (Норвегия)
Состав красной группы:
Даниил Медведев (Россия)
Александр Зверев (Германия)
Маттео Берреттини (Италия)
Хуберт Хуркач (Польша)
Свой первый матч в группе Андрей Рублёв сыграет со Стефаносом Циципасом, а Даниил Медведев начнёт Итоговый турнир встречей с Хубертом Хуркачем.
Отметим, Рублёв попал в группу с Новаком Джоковичем, с которым никогда раньше не встречался. На Итоговом турнире Андрей сыграет с первым номером мирового рейтинга впервые в карьере.
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