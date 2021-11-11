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Определились группы Итогового турнира ATP. Медведев и Рублёв — в разных

Определились группы Итогового турнира ATP. Медведев и Рублёв — в разных
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В Турине прошла жеребьёвка Итогового турнира ATP, который пройдёт с 14 по 21 ноября. Российские теннисисты Даниил Медведев (2) и Андрей Рублёв (5) попали в разные группы.

Состав зелёной группы:

Новак Джокович (Сербия)
Стефанос Циципас (Греция)
Андрей Рублёв (Россия)
Каспер Рууд (Норвегия)

Состав красной группы:

Даниил Медведев (Россия)
Александр Зверев (Германия)
Маттео Берреттини (Италия)
Хуберт Хуркач (Польша)

Свой первый матч в группе Андрей Рублёв сыграет со Стефаносом Циципасом, а Даниил Медведев начнёт Итоговый турнир встречей с Хубертом Хуркачем.

Отметим, Рублёв попал в группу с Новаком Джоковичем, с которым никогда раньше не встречался. На Итоговом турнире Андрей сыграет с первым номером мирового рейтинга впервые в карьере.

Жеребьёвка Итогового турнира ATP. Медведев и Рублёв — в разных группах! Жеребьёвка Итогового турнира ATP. Медведев и Рублёв — в разных группах!
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