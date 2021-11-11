Тарпищев отреагировал на жеребьёвку Итогового турнира ATP для Медведева и Рублёва

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил жеребьёвку групп Итогового турнира ATP, который состоится с 14 по 21 ноября в Турине (Италия).

«Группы получились очень равноценные. Что касается Рублёва, он уставший. Андрей так и не восстановился с Кубка Кремля именно в плане нервов. А от них всегда зависит очень многое. Джокович в их группе выглядит искуснее всех, а с Циципасом и Руудом Андрей может играть на равных и бороться. Повторюсь, главное — нервы.

Что касается группы Медведева, Дане будет чуть полегче. Он равномерно набирал форму и очень достойно сыграл с Джоковичем финал Парижа. В отношении Дани очень большую роль будет играть степень усталости. Группа так же очень ровная и интересная», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.