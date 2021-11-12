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Появилось видео тренировки Медведева и Джоковича перед стартом Итогового турнира ATP

Появилось видео тренировки Медведева и Джоковича перед стартом Итогового турнира ATP
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Опубликовано видео с тренировки россиянина Даниила Медведева и серба Новака Джоковича в Турине.

Ранее появились кадры с их совместной тренировочной игры. Это случилось в преддверии Итогового чемпионата ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 14 по 21 ноября.

Видео доступно в официальном «инстаграме» Tennis TV.

7 ноября Медведев встречался с сербом в финале парижского «Мастерса». Джокович одержал победу со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

Напомним, в Турине прошла жеребьёвка Итогового турнира ATP. Российские теннисисты Даниил Медведев (2) и Андрей Рублёв (5) попали в разные группы.

Состав зелёной группы:

Новак Джокович (Сербия)
Стефанос Циципас (Греция)
Андрей Рублёв (Россия)
Каспер Рууд (Норвегия)

Состав красной группы:

Даниил Медведев (Россия)
Александр Зверев (Германия)
Маттео Берреттини (Италия)
Хуберт Хуркач (Польша)

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