Появилось видео тренировки Медведева и Джоковича перед стартом Итогового турнира ATP

Опубликовано видео с тренировки россиянина Даниила Медведева и серба Новака Джоковича в Турине.
Ранее появились кадры с их совместной тренировочной игры. Это случилось в преддверии Итогового чемпионата ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 14 по 21 ноября.
Видео доступно в официальном «инстаграме» Tennis TV.
7 ноября Медведев встречался с сербом в финале парижского «Мастерса». Джокович одержал победу со счётом 4:6, 6:3, 6:3.
Напомним, в Турине прошла жеребьёвка Итогового турнира ATP. Российские теннисисты Даниил Медведев (2) и Андрей Рублёв (5) попали в разные группы.
Состав зелёной группы:
Новак Джокович (Сербия)
Стефанос Циципас (Греция)
Андрей Рублёв (Россия)
Каспер Рууд (Норвегия)
Состав красной группы:
Даниил Медведев (Россия)
Александр Зверев (Германия)
Маттео Берреттини (Италия)
Хуберт Хуркач (Польша)
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