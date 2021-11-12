Саккари в двух сетах уверенно обыграла Свёнтек на Итоговом чемпионате WTA

Греческая теннисистка Мария Саккари в матче первого тура группового этапа Итогового чемпионата WTA в Гвадалахаре (Мексика) в рамках группы Чичен-Ица одолела представительницу Польши Игу Свёнтек со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.
Мария 2 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету её соперницы 2 эйса, 6 двойных ошибок и ни одного успешно использованного брейк-пойнта из 2.
Ранее в группе Теотиуакан чешка Каролина Плишкова победила испанку Габринье Мугурусу со счётом 4:6, 6:2, 7:6 (8:6).
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В группу Чичен-Ица попали Арина Соболенко (Беларусь), Мария Саккари (Греция), Ига Свёнтек (Польша) и Паула Бадоса (Испания). Призовой фонд соревнований составляет $ 5 млн. Турнир завершится 17 ноября.
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