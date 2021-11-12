Расписание матчей Итогового турнира ATP на 15 ноября

Официальный «твиттер» ATP опубликовал расписание Итогового турнира, который пройдёт в Турине (Италия) с 14 по 21 ноября. Напомним, 11 ноября прошла жеребьёвка. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв попали в разные группы.
Встречи 15 ноября (понедельник):
13:30 мск: Раджив Рам (США) / Джо Солсбери (Великобритания) — Джейми Маррей (Великобритания) / Бруно Суарес (Бразилия)
16:00 мск: Новак Джокович (Сербия) — Каспер Рууд (Норвегия)
20:30 мск: Пьер-Юг Эрбер / Николя Маю (оба Франция) — Хуан-Себастьян Кабаль / Роберт Фара (оба Колумбия)
23:00 мск: Стефанос Циципас (Греция) — Андрей Рублёв (Россия)
Состав параллельной группы: Даниил Медведев (Россия), Александр Зверев (Германия), Маттео Берреттини (Италия), Хуберт Хуркач (Польша). Их матчи начнутся 14 ноября.
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