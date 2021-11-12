Расписание матчей Итогового турнира ATP на 15 ноября

Официальный «твиттер» ATP опубликовал расписание Итогового турнира, который пройдёт в Турине (Италия) с 14 по 21 ноября. Напомним, 11 ноября прошла жеребьёвка. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв попали в разные группы.

Встречи 15 ноября (понедельник):

13:30 мск: Раджив Рам (США) / Джо Солсбери (Великобритания) — Джейми Маррей (Великобритания) / Бруно Суарес (Бразилия)

16:00 мск: Новак Джокович (Сербия) — Каспер Рууд (Норвегия)

20:30 мск: Пьер-Юг Эрбер / Николя Маю (оба Франция) — Хуан-Себастьян Кабаль / Роберт Фара (оба Колумбия)

23:00 мск: Стефанос Циципас (Греция) — Андрей Рублёв (Россия)

Состав параллельной группы: Даниил Медведев (Россия), Александр Зверев (Германия), Маттео Берреттини (Италия), Хуберт Хуркач (Польша). Их матчи начнутся 14 ноября.