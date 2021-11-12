Шаповалов победил в 3-сетовом матче Риндеркнеша и вышел в полуфинал турнира в Стокгольме

В Стокгольме (Швеция) на стадионе «Кунглига Теннисхаллен. Центральный корт» состоялся матч одноимённого теннисного турнира категории ATP-250, в котором сошлись 26-летний представитель Франции Артур Риндеркнеш (60-й номер рейтинга) и 22-летний канадец Денис Шаповалов (18-й номер рейтинга).

Встреча завершилась победой Шаповалова в упорном трёхсетовом противостоянии, которое длилось 2 часа 21 минуту – 4:6, 6:3, 7:5.

В полуфинале турнира Денис Шаповалов встретится с 21-летним канадцем Феликсом Оже-Альяссимом (11-й номер рейтинга). Встреча пройдёт в пятницу, 12 ноября. Начало – в 21:30 мск.

Напомним, турнир в Стокгольме стартовал 7 ноября и завершится 13 ноября. Его призовой фонд составляет $ 635 тыс.