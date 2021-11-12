Денис Шаповалов прокомментировал непростую победу в 1/4 финала турнира в Стокгольме

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал выход в полуфинал турнира ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В четвертьфинале действующий чемпион одолел представителя Франции Артура Риндеркнеша со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

«Это точно был непростой матч. Поединок получился невероятно упорным. Я медленно входил в игру, а соперник сразу же стал действовать здорово. Мне было важно сохранять терпение. Постепенно я сумел прибавить и разобрал игру соперника», — приводит слова Шаповалова официальный сайт ATP-тура.

За выход в финал Денис поспорит с соотечественником Феликсом Оже-Альяссимом. Во втором полуфинале встретятся американцы Фрэнсис Тиафо и Томми Пол. Турнир в столице Швеции завершится завтра, 13 ноября.