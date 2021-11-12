Феликс Оже-Альяссим поделился ожиданиями от матча с Денисом Шаповаловым в Стокгольме

Канадский теннисист Феликс Оже-Альссим поделился ожиданиями от матча с соотечественником Денисом Шаповаловым в полуфинале турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция).
«Матчи с Денисом всегда получаются трудными. Он выиграл здесь титул два года назад. В этом сезоне я дважды обыграл Шаповалова, так что он захочет взять реванш. Мы уже давно знаем друг друга. Мы помогаем друг другу двигаться вперёд», — приводит слова Оже-Альяссима официальный сайт тура.
В четвертьфинале Феликс одержал 100-ю победу в карьере, обыграв представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа — 6:4, 6:3. Шаповалов одолел француза Артура Риндеркнеша со счётом 4:6, 6:3, 7:5.
Во втором полуфинале встретятся американцы Фрэнсис Тиафо и Томми Пол. Турнир в столице Швеции завершится завтра, 13 ноября.
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