Томми Пол рассказал, как ему удалось победить Энди Маррея в Стокгольме
Поделиться
Американский теннисист Томми Пол прокомментировал победу в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция) с бывшей первой ракеткой мира, британцем Энди Марреем со счётом 6:2, 3:6, 6:3.
«Это было очень увлекательно. Маррей — легенда. Сегодня я показал свой лучший теннис. Следовал своему плану: нужно было заставлять Энди как можно больше бегать после его продолжительного матча с Янником Синнером. Я старался вынуждать его двигаться. В третьем сете особенно чётко следовал своему плану», — приводит слова Пола официальный сайт тура.
За выход в финал Томми поспорит с соотечественником Фрэнсисом Тиафо. Во втором полуфинале встретятся канадцы Феликс Оже-Альяссим и Денис Шаповалов.
Комментарии
- 12 ноября 2021
-
09:53
-
09:45
-
09:24
-
09:21
-
09:13
-
09:10
-
08:55
-
08:45
-
08:28
-
01:22
-
00:56
-
00:44
-
00:29
-
00:17
- 11 ноября 2021
-
22:59
-
22:44
-
22:32
-
22:08
-
20:58
-
19:56
-
19:48
-
19:34
-
19:01
-
18:31
-
17:48
-
17:36
-
16:25
-
16:19
-
15:48
-
15:18
-
15:04
-
15:00
-
13:36
-
13:36
-
13:02
Партнерский контент