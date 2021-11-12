Томми Пол рассказал, как ему удалось победить Энди Маррея в Стокгольме

Американский теннисист Томми Пол прокомментировал победу в четвертьфинальном матче турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция) с бывшей первой ракеткой мира, британцем Энди Марреем со счётом 6:2, 3:6, 6:3.

«Это было очень увлекательно. Маррей — легенда. Сегодня я показал свой лучший теннис. Следовал своему плану: нужно было заставлять Энди как можно больше бегать после его продолжительного матча с Янником Синнером. Я старался вынуждать его двигаться. В третьем сете особенно чётко следовал своему плану», — приводит слова Пола официальный сайт тура.

За выход в финал Томми поспорит с соотечественником Фрэнсисом Тиафо. Во втором полуфинале встретятся канадцы Феликс Оже-Альяссим и Денис Шаповалов.