Алькарас — про молодёжный Итоговый: я круто играю и хочу закончить сезон трофеем

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал третью победу подряд в рамках молодёжного Итогового чемпионата АТР. В заключительном матче группового этапа он обыграл аргентинца Хуана Серундоло — 4:0, 4:1, 2:4, 4:3 (7:3).



«Мне нужно было концентрироваться на своей подаче, чаще вводить именно первый мяч и более агрессивно играть в ключевые моменты розыгрышей. К счастью, именно первая подача мне и помогла. Стараюсь добавить это в свою игру. В важнейшие моменты нужна первая.



Я очень и очень рад, что вышел в полуфинал. Это очень важно, ведь сыграть здесь в полуфинале — потрясающе. Я очень рад играть такие матчи на таком уровне. Я очень, очень хорошо играю, и мне очень комфортно в Милане. Я хочу закончить год трофеем», — цитирует Алькараса официальный сайт АТР.