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Рублёв: успех Медведева на US Open заставляет меня больше верить в свои силы

Рублёв: успех Медведева на US Open заставляет меня больше верить в свои силы
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Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о мотивации, которую он черпает из конкуренции с Даниилом Медведевым.

«Мотивирует ли меня конкуренция с Медведевым? Да, причём очень сильно. Он стал первым, кто попытался разрушить доминирование «Большой тройки», обыгрывая их — взять тот же матч с Джоковичем на US Open. Этот факт заставляет меня больше верить в свои силы. Думаю, мы мотивируем друг друга», — цитирует Рублёва La Stampa.

Андрей Рублёв является пятой ракеткой мира, тогда как Даниил Медведев в рейтинге ATP располагается на второй строчке. Друг с другом теннисисты встречались пять раз, однако единственную победу (как и первый выигранный сет) Рублёву удалось добыть лишь на недавнем турнире в Цинциннати — 2:6, 6:3, 6:3.

Уже в воскресенье стартует Итоговый турнир АТР, на котором выступят как Андрей, так и Даниил.

Жеребьёвка Итогового турнира ATP. Медведев и Рублёв — в разных группах! Жеребьёвка Итогового турнира ATP. Медведев и Рублёв — в разных группах!
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