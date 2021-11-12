Рублёв: успех Медведева на US Open заставляет меня больше верить в свои силы

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о мотивации, которую он черпает из конкуренции с Даниилом Медведевым.



«Мотивирует ли меня конкуренция с Медведевым? Да, причём очень сильно. Он стал первым, кто попытался разрушить доминирование «Большой тройки», обыгрывая их — взять тот же матч с Джоковичем на US Open. Этот факт заставляет меня больше верить в свои силы. Думаю, мы мотивируем друг друга», — цитирует Рублёва La Stampa.



Андрей Рублёв является пятой ракеткой мира, тогда как Даниил Медведев в рейтинге ATP располагается на второй строчке. Друг с другом теннисисты встречались пять раз, однако единственную победу (как и первый выигранный сет) Рублёву удалось добыть лишь на недавнем турнире в Цинциннати — 2:6, 6:3, 6:3.

Уже в воскресенье стартует Итоговый турнир АТР, на котором выступят как Андрей, так и Даниил.