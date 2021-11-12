Ольховский — о жеребьёвке Итогового турнира АТР: всё будет зависеть от первого матча

Бывший советский и российский теннисист Андрей Ольховский оценил жеребьёвку групп Итогового турнира ATP, который состоится с 14 по 21 ноября в Турине (Италия).
«Естественно, у Медведева и Рублёва достаточно тяжёлые группы, потому что в них собраны лучшие теннисисты планеты, но в целом жребий достаточно ровный. Думаю, у ребят есть хорошие шансы выйти из своих групп.
Сейчас Андрей выступает не очень стабильно, но при нормальной игре он способен выходить из группы. На мой взгляд, в последнее время Рублёв потерял уверенность — именно психологическую, с его игрой это не связано. Например, в моментах, когда ты играешь под линию, а сейчас в решающие моменты большинство мячей летит в аут. Очень многое будет зависеть от первого матча, насколько хорошо ребята вкатятся, насколько хорошо сыграют», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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