Свёнтек была предупреждена за затяжку времени из-за того, что заплакала в матче с Саккари

Первый в карьере матч на Итоговом турнире WTA для 20-летней польки Иги Свёнтек обернулся поражением от Марии Саккари из Греции со счётом 2:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 27 минут, однако самый эмоциональный эпизод игры случился в самом её конце.



При счёте 6:2, 5:4, 40:0 в пользу гречанки теннисистка из Польши дала волю эмоциям и начала плакать прямо перед приёмом подачи на матч. Учитывая то, что Свёнтек не могла встать в позицию принимающей, судья матча принял такие действия теннисистки за затяжку времени и вынес ей предупреждение. В итоге Саккари всё же выполнила подачу, однако Ига сумела лишь подставить ракетку и отправить мяч в сетку.



Стоит отметить, что Свёнтек в ходе матча сумела выиграть лишь один розыгрыш на первой подаче соперницы, проиграв 26 других.



Напомним, в одной группе со Свёнтек и Саккари выступают также Арина Соболенко и Паула Бадоса. Призовой фонд соревнований составляет $ 5 млн. Турнир завершится 17 ноября.

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