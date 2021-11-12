Даниил Медведев подтвердил, что выступит на Australian Open

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев подтвердил, что выступит на Открытом чемпионате Австралии 2022 года. Ранее сообщалось, что на Australian Open пустят только дважды привитых теннисистов.

«Я буду на Australian Open. Как уже говорил, ради своей карьеры решил не обсуждать медицинские вопросы. Речь не только о вакцине, а обо всём, что касается моего тела. Но ситуация с Австралией ясна, каждый, кто будет там, вакцинирован», — рассказал Даниил Медведев на пресс-конференции Итогового чемпионата ATP.

Напомним, 20-кратный чемпион ТБШ, лидер рейтинга ATP Новак Джокович может пропустить Australian Open. Сербский спортсмен до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации; предполагается, что он не прививался.