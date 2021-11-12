Свёнтек — о слезах в матче с Саккари: мне было стыдно и грустно за такой слабый теннис

Польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала свои слёзы в концовке матча группового этапа Итогового турнира WTA с гречанкой Марией Саккари. Напомним, при счёте 6:2, 5:4, 40:0 в пользу Саккари теннисистка из Польши дала волю эмоциям и начала плакать прямо перед приёмом подачи на матч.
«Мне было очень неприятно и грустно, что я не смогла преодолеть стресс. И, знаете, я забываю, что у меня всё ещё есть время этому научиться. Иногда мне кажется, что раз уж я уже выступаю на Итоговом турнире, то и о спорте я уже знаю много. Конечно же, порой это далеко не всегда так. Я ещё не сталкивалась со многими ситуациями.
Для меня это был важный матч, и мне немного стыдно, что я показала такой низкий уровень. Поэтому мне было грустно», — цитирует Свёнтек журналист Дэвид Кейн в своём «твиттере».
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