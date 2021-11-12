Зверев — об игроках NextGen: мы уже не молоды. Взгляните на Алькараса — вот он молодой

Немецкий теннисист Александр Зверев в очередной раз поднял тему смены поколений в большом теннисе.
«Мы молоды? Да нет уж, мы уже не молоды. Взгляните на Карлоса Алькараса — вот он да, молодой игрок. Что касается всей группы игроков, которым по 24-25 лет, то каждый из нас выиграл как минимум один «Мастерс». Медведев и вовсе стал чемпионом US Open, я стал олимпийским чемпионом.
Да, Джокович по-прежнему заслуживает первой строчки рейтинга, но Даниил, я, Стефанос и Андрей идём сразу же за ним», — передаёт слова 24-летнего теннисиста пресс-служба Итогового турнира АТР.
В ближайшее воскресенье, 14 ноября, в Турине стартует Итоговый турнир АТР. Ранее состоялась жеребьёвка группового этапа соревнований, по итогам которой представители России Даниил Медведев и Андрей Рублёв попали в разные квартеты.
- 12 ноября 2021
-
17:02
-
16:43
-
14:01
-
13:52
-
13:32
-
13:06
-
11:35
-
11:08
-
10:17
-
09:53
-
09:45
-
09:24
-
09:21
-
09:13
-
09:10
-
08:55
-
08:45
-
08:28
-
01:22
-
00:56
-
00:44
-
00:29
-
00:17
- 11 ноября 2021
-
22:59
-
22:44
-
22:32
-
22:08
-
20:58
-
19:56
-
19:48
-
19:34
-
19:01
-
18:31
-
17:48
-
17:36