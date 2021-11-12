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Зверев — об игроках NextGen: мы уже не молоды. Взгляните на Алькараса — вот он молодой

Зверев — об игроках NextGen: мы уже не молоды. Взгляните на Алькараса — вот он молодой
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Немецкий теннисист Александр Зверев в очередной раз поднял тему смены поколений в большом теннисе.

«Мы молоды? Да нет уж, мы уже не молоды. Взгляните на Карлоса Алькараса — вот он да, молодой игрок. Что касается всей группы игроков, которым по 24-25 лет, то каждый из нас выиграл как минимум один «Мастерс». Медведев и вовсе стал чемпионом US Open, я стал олимпийским чемпионом.

Да, Джокович по-прежнему заслуживает первой строчки рейтинга, но Даниил, я, Стефанос и Андрей идём сразу же за ним», — передаёт слова 24-летнего теннисиста пресс-служба Итогового турнира АТР.

В ближайшее воскресенье, 14 ноября, в Турине стартует Итоговый турнир АТР. Ранее состоялась жеребьёвка группового этапа соревнований, по итогам которой представители России Даниил Медведев и Андрей Рублёв попали в разные квартеты.

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Жеребьёвка Итогового турнира ATP. Медведев и Рублёв — в разных группах! Жеребьёвка Итогового турнира ATP. Медведев и Рублёв — в разных группах!
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