Циципас: последние дни локоть ещё болел, но сейчас мне значительно лучше

Третья ракетка мира Стефанос Циципас рассказал о состоянии травмированного локтя, из-за которого он был вынужден сняться с соревнований категории АТР-1000 в Париже (Франция).



«Решение о снятии с парижского «Мастерса» было принято в качестве меры предосторожности. Последние дни во время тренировок локоть ещё немного болел, но сейчас мне существенно лучше. Я сделаю всё, чтобы полностью восстановиться к первому матчу в Турине», — передаёт слова Циципаса пресс-служба Итогового турнира АТР.

Уже в ближайшее воскресенье, 14 ноября, в Турине стартует Итоговый турнир АТР. По итогам жеребьёвку группового этапа Циципас попал в квартет с Новаком Джоковичем, Андреем Рублёвым и Каспером Руудом. Свой первый матч на соревнований Стефанос проведёт в понедельник — его соперником станет Рублёв.