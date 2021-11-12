С 2022 года изменилось расписание полуфинальных матчей Australian Open

Стало известно об изменениях расписания Australian Open в сезоне-2022. Речь о полуфинальной стадии в одиночном разряде.

Напомним, ранее полуфинальные матчи в женском одиночном разряде проводились в четверг второй игровой недели в дневной сессии. А мужские полуфиналы были разделены между вечерней сессией в четверг и пятницей. Теперь, начиная с 2022 года, оба женских полуфинала будут проведены в четверг в вечерней сессии на арене Рода Лейвера, а мужчины будут определять финалистов в пятницу. Один из матчей будет сыгран днём, другой вечером.

Напомним, действующими чемпионами Открытого чемпионата Австралии являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович, в финале обыгравший россиянина Даниила Медведева.