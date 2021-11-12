Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Тренер сборной Англии по регби пояснил мысль, которую хотел донести до Эммы Радукану

Тренер сборной Англии по регби пояснил мысль, которую хотел донести до Эммы Радукану
Комментарии

Главный тренер сборной Англии по регби Эдди Джонс пояснил, свои слова в адрес 18-летней чемпионки US Open – 2021 британки Эммы Радукану.

Ранее Джонс заявил, что Радукану стоит больше сконцентрироваться на теннисе и перестать распыляться на медийные проекты, в которых она начала всё чаще участвовать после победы на US Open. Тренера обвинили в сексизме.

«Не мне судить об этом. Но комментарии были сделаны совсем не в том духе. Мы отправили Эмме личное письмо, чтобы убедиться, что она понимает, зачем они были сделаны.

Дело в том, что молодым игрокам в Великобритании очень тяжело. У нас есть действительно хорошая группа молодых игроков, приезжающих в Англию, и я хочу убедиться, что мы заботимся о них так хорошо, как можем. Ведь происходит так много всего, что их отвлекает. Не хочется, чтобы они отвлекались. И это была единственная цель моего комментария», — приводит слова Джонса Planet Rugby.

Новость по теме
Тренера сборной Англии по регби обвинили в сексизме за его слова об Эмме Радукану
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021