Тренер сборной Англии по регби пояснил мысль, которую хотел донести до Эммы Радукану

Главный тренер сборной Англии по регби Эдди Джонс пояснил, свои слова в адрес 18-летней чемпионки US Open – 2021 британки Эммы Радукану.



Ранее Джонс заявил, что Радукану стоит больше сконцентрироваться на теннисе и перестать распыляться на медийные проекты, в которых она начала всё чаще участвовать после победы на US Open. Тренера обвинили в сексизме.

«Не мне судить об этом. Но комментарии были сделаны совсем не в том духе. Мы отправили Эмме личное письмо, чтобы убедиться, что она понимает, зачем они были сделаны.

Дело в том, что молодым игрокам в Великобритании очень тяжело. У нас есть действительно хорошая группа молодых игроков, приезжающих в Англию, и я хочу убедиться, что мы заботимся о них так хорошо, как можем. Ведь происходит так много всего, что их отвлекает. Не хочется, чтобы они отвлекались. И это была единственная цель моего комментария», — приводит слова Джонса Planet Rugby.