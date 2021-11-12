Дзаламидзе и Рахимова выиграли турнир в Линце в парном разряде

Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова стали победительницами турнира категории WTA-250 в Линце (Австрия) в парном разряде.

В финальном матче третьи сеяные Дзаламидзе и Рахимова обыграли китайскую пару Ван Синьюй/Чжэн Сайсай со счётом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час и 18 минут.

Российская пара не подала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. Китаянки трижды подали навылет, трижды ошиблись на подаче и не использовали ни одну из двух возможностей взять подачу соперниц.



Позднее в финале турнира в одиночном разряде сыграют восьмая сеяная американка Элисон Риске и лаки-лузер румынка Жаклин Кристиан, которой Рахимова уступила в первом круге – 6:2, 2:6, 5:7.