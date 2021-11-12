Джокович, Медведев и Рублёв прогулялись по центральной площади Турина

Первая ракетка мира серб Новак Джокович, россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, а также ещё пять лучших теннисистов планеты 2021 года прогулялись по улицам Турина в преддверии Итогового турнира АТР.

Видео можно посмотреть на странице Итогового турнира АТР в «Инстаграме».

Джокович, Медведев, Рублёв, а также немец Александр Зверев, итальянец Маттео Берреттини, грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд и поляк Хуберт Хуркач совершили прогулку около площади Пьяцца-Сан-Карло в Турине, фотографируясь вместе, группами и по отдельности.

Фото можно посмотреть на странице Итогового турнира АТР в «Инстаграме».

Итоговый турнир ATP пройдёт в Турине с 14 по 21 ноября. Его действующим победителем является Медведев.