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Пол стал первым финалистом турнира в Стокгольме, обыграв Тиафо

Пол стал первым финалистом турнира в Стокгольме, обыграв Тиафо
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Американский теннисист Томми Пол стал первым финалистом турнира категории ATP 250 в Стокгольме (Швеция). В полуфинале Пол обыграл восьмого сеяного соотечественника Фрэнсиса Тиафо со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут.

Пол десять раз подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. Тиафо подал 9 эйсов, четыре раза ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.

Пол впервые в карьере обыграл Тиафо. Три ранее проведённых матча «челленджеров», «фьючерсов» и турнира АТР остались за Фрэнсисом.

За титул турнира в Стокгольме Пол сыграет с победителем канадского полуфинала, в котором встретятся вторая ракетка турнира Феликс Оже-Альяссим и третий сеяный Денис Шаповалов.

Стокгольм. 1/2 финала
12 ноября 2021, пятница. 20:10 МСК
Томми Пол
52
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		7 7 6
7 		6 5 4
         
Фрэнсис Тиафо
41
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
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