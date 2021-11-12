Пол стал первым финалистом турнира в Стокгольме, обыграв Тиафо

Американский теннисист Томми Пол стал первым финалистом турнира категории ATP 250 в Стокгольме (Швеция). В полуфинале Пол обыграл восьмого сеяного соотечественника Фрэнсиса Тиафо со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут.

Пол десять раз подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал 3 из 9 брейк-пойнтов. Тиафо подал 9 эйсов, четыре раза ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.

Пол впервые в карьере обыграл Тиафо. Три ранее проведённых матча «челленджеров», «фьючерсов» и турнира АТР остались за Фрэнсисом.

За титул турнира в Стокгольме Пол сыграет с победителем канадского полуфинала, в котором встретятся вторая ракетка турнира Феликс Оже-Альяссим и третий сеяный Денис Шаповалов.