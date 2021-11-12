Себастьян Корда вышел в финал Итогового турнира U21 в Милане

Американский теннисист Себастьян Корда стал первым финалистом Итогового турнира U21, который проходит в Милане (Италия). В полуфинальном матче Корда нанёс поражение соотечественнику Брэндону Накашиме со счётом 4:3 (7:3), 2:4, 1:4, 4:2, 4:2. Встреча продолжалась 1 час 51 минуту.

Корда десять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 из 7 брейк-пойнтов. Накашима подал пять эйсов, ни разу не ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта.

За титул Корда сыграет с победителем матча между испанцем Карлосом Алькарасом и аргентинцем Себастьяном Баэсом.

Призовой фонд турнира составил $ 1 300 000. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса. Действующим победителем соревнований является итальянец Янник Синнер.