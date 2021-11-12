Элисон Риске выиграла турнир в Линце, завоевав третий титул в карьере

Американская теннисистка Элисон Риске стала победительницей турнира категории WTA 250 в Линце (Австрия). В финальном матче восьмая ракетка соревнований Риск нанесла поражение лаки-лузеру из Румынии Жаклин Кристиан со счётом 2:6, 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 2 час 24 минуты.
Риске семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 из 16 брейк-пойнтов. Кристиан подала четыре эйса. Четырежды ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов.
Риске завоевала третий титул в карьере и первый в сезоне-2021. Американская теннисистка получит 280 рейтинговых очков и € 23 548 призовых.
Напомним, что первой ракеткой турнира была британка Эмма Радукану, которая в стартовом матче уступила китаянке Синьюй Ван, начавшей соревнования с квалификации.
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