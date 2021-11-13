Карлос Алькарас вышел в финал Итогового турнира U21 в Милане

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал Итогового турнира U21, который проходит в Милане (Италия). В полуфинальном матче Алькарас нанёс поражение аргентинцу Себастьяну Баэсу со счётом 4:2, 4:1, 4:2. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.

Ранее теннисисты не встречались в официальных матчах.

За титул Итогового турнира U21 Алькарас сыграет с представителем США Себастьяном Кордой.

Призовой фонд турнира составил $ 1 300 000. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса. Действующим победителем соревнований является итальянец Янник Синнер.

Российские теннисисты в 2021 году в Итоговый турнир U21 не отобрались. Алькарас и Корда в ходе соревнований не потерпели ни одного поражения.