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Карлос Алькарас вышел в финал Итогового турнира U21 в Милане

Карлос Алькарас вышел в финал Итогового турнира U21 в Милане
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Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал Итогового турнира U21, который проходит в Милане (Италия). В полуфинальном матче Алькарас нанёс поражение аргентинцу Себастьяну Баэсу со счётом 4:2, 4:1, 4:2. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.

Ранее теннисисты не встречались в официальных матчах.

За титул Итогового турнира U21 Алькарас сыграет с представителем США Себастьяном Кордой.
Призовой фонд турнира составил $ 1 300 000. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса. Действующим победителем соревнований является итальянец Янник Синнер.

Российские теннисисты в 2021 году в Итоговый турнир U21 не отобрались. Алькарас и Корда в ходе соревнований не потерпели ни одного поражения.

Милан-U21. 1/2 финала
12 ноября 2021, пятница. 23:20 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
4 		4 4    
2 		1 2    
             
Себастьян Баэс
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс
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