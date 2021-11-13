Карлос Алькарас вышел в финал Итогового турнира U21 в Милане
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Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в финал Итогового турнира U21, который проходит в Милане (Италия). В полуфинальном матче Алькарас нанёс поражение аргентинцу Себастьяну Баэсу со счётом 4:2, 4:1, 4:2. Встреча продолжалась 1 час 2 минуты.
Ранее теннисисты не встречались в официальных матчах.
За титул Итогового турнира U21 Алькарас сыграет с представителем США Себастьяном Кордой.
Призовой фонд турнира составил $ 1 300 000. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавируса. Действующим победителем соревнований является итальянец Янник Синнер.
Российские теннисисты в 2021 году в Итоговый турнир U21 не отобрались. Алькарас и Корда в ходе соревнований не потерпели ни одного поражения.
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