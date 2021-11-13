Даниил Медведев оценил прозвища, которые ему дают в туре

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев ответил, какое из многочисленных прозвищ нравится ему больше всего. Ранее чемпионка «Ролан Гаррос – 2020» Ига Свёнтек предложила поменять псевдоним с Осьминога на Кренделёк. Польская теннисистка обосновала предложение нестандартной техникой приёма Медведева.
«Кренделёк я тогда впервые услышал. Не знаю, можно ли его считать прозвищем. И я до сих пор не понимаю, почему она так решила (смеётся). Не вижу сходства. Самое распространённое, наверное, Осьминог. Но моё любимое, наверное, Медведь. Потому что происходит от моей фамилии и меня так называли в школе и в университете лет до 20», — сказал Медведев на YouTube-канале Tennis TV.
В данный момент Медведев готовится выступить на Итоговом турнире ATP в Турине (Италия), где на групповом этапе сыграет в красной группе. Первый матч Даниил проведёт с поляком Хубертом Хуркачем.
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