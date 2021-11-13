Андрей Рублёв поделился настроем на первый в карьере матч с Новаком Джоковичем

Пятая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв поделился ожиданиями от матча с сербом Новаком Джоковичем на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия). Теннисисты впервые в карьере сойдутся в очном поединке.

«Я счастлив впервые в карьере бросить вызов Джоковичу: мне нечего терять и я могу сделать всё, что в моих силах, без давления. Мы наконец-то встретимся. Думаю, это должно было случиться намного раньше – но случится тут. Когда играешь с одним из величайших, нужно просто верить и выкладываться. Это единственный путь. Пока я мало об этом думал, потому что сначала у меня матч с Циципасом и я не хочу заглядывать слишком далеко», — сказал Рублёв на YouTube-канале Tennis TV.

Итоговый турнир пройдёт с 14 по 21 ноября. Его действующим победителем является другой россиянин — Даниил Медведев.