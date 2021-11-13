Новак Джокович оценил своё состояние перед стартом на Итоговом чемпионате ATP

Первая ракетка мира серб Новак Джокович оценил своё состояние перед выступлением на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия), который пройдёт с 14 по 21 ноября.

«Чувствую себя свежее, чем обычно в концовке сезона, потому что я не провёл так много турниров, как предыдущие годы. Но у меня было много изнурительных битв, особенно на турнирах «Большого шлема», тяжёлых не только физически, но и морально, эмоционально. Этот год вообще не похож ни на один из других из-за груза исторического достижения, который давил на меня. Это действительно отняло у меня много сил. Мне был необходим перерыв, чтобы восстановиться и подготовиться к концовке сезона.

Я хорошо начал, с победы в Париже, надеюсь преуспеть и здесь, в Турине. Здесь нужно сразу показывать свой максимум. Иногда сил не очень много, но нужно провести пять матчей высочайшего уровня, чтобы забрать титул. И это отнимает много энергии», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.