Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович оценил своё состояние перед стартом на Итоговом чемпионате ATP

Новак Джокович оценил своё состояние перед стартом на Итоговом чемпионате ATP
Комментарии

Первая ракетка мира серб Новак Джокович оценил своё состояние перед выступлением на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия), который пройдёт с 14 по 21 ноября.

«Чувствую себя свежее, чем обычно в концовке сезона, потому что я не провёл так много турниров, как предыдущие годы. Но у меня было много изнурительных битв, особенно на турнирах «Большого шлема», тяжёлых не только физически, но и морально, эмоционально. Этот год вообще не похож ни на один из других из-за груза исторического достижения, который давил на меня. Это действительно отняло у меня много сил. Мне был необходим перерыв, чтобы восстановиться и подготовиться к концовке сезона.

Я хорошо начал, с победы в Париже, надеюсь преуспеть и здесь, в Турине. Здесь нужно сразу показывать свой максимум. Иногда сил не очень много, но нужно провести пять матчей высочайшего уровня, чтобы забрать титул. И это отнимает много энергии», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

Медведев встретится с Джоковичем не раньше плей-офф! 8 причин следить за Итоговым турниром Медведев встретится с Джоковичем не раньше плей-офф! 8 причин следить за Итоговым турниром
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021