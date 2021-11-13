Гарбинье Мугуруса обыграла Барбору Крейчикову на Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса одержала первую победу на Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре (Мексика).

В матче второго тура Мугуруса в трёх сетах обыграла представительницу Чехии Барбору Крейчикову со счётом 2:6, 6:3, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 13 минут. Мугуруса 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Крейчиковой – 8 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 использованных брейк-пойнта из 9.

Мугуруса выступает в группе Теотиуакан, куда также входят чешка Каролина Плишкова и эстонка Анетт Контавейт, победа над Крейчиковой уравняла шансы всех четырёх теннисисток на выход в плей-офф.

Призовой фонд турнира составил $ 5 млн. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, отказавшаяся от участия в текущем розыгрыше.