Рафаэль Надаль назвал «эгоистичным» отказ от вакцинации от коронавируса

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль рассказал, как относится к обязательной вакцинации.

«Я понимаю, что есть люди, которые не хотят делать прививки, но мне это кажется, с учётом того, как сильно пострадал мир, немного эгоистичным. Да, мы на 100% не знаем, какие последствия несут за собой вакцины, но мы должны доверять врачам. К тому же последствия болезни известны очень хорошо. Похоже, что сегодня Испания – страна, которая меньше всего затронута коронавирусом, думаю, это связано с тем, что у нас вакцинирована большая часть населения», — приводит слова Надаля Marca.

Ранее стало известно, что Надаль, отсутствующий в ATP-туре с полуфинала «Ролан Гаррос – 2021», надеется сыграть на выставочном турнире в Абу-Даби (ОАЭ), который пройдёт с 16 по 18 декабря.