Александр Зверев потренировался в Турине со звездой Тиктока Хаби Леймом

Третья ракетка мира немец Александр Зверев провёл тренировку в Турине (Италия) со звездой Тикnока Хаби Леймом. Лейм известен благодаря своим видео, где он развенчивает глупые лайфхаки. «Фишкой» блогера является его невозмутимое выражение лица, которое сопровождает каждый его ролик. На Хаби подписано более 120 млн пользователей.

«Будь проще», — в шутку подписал фотографии Зверев.

Публикация доступна в «инстаграме» Александра Зверева.

Зверев находится в Турине, где завтра, 14 ноября стартует Итоговый чемпионат ATP. Немец с русскими корнями попал в красную группу, где сразится с россиянином Даниилом Медведевым, итальянцем Маттео Берреттини и поляком Хубертом Хуркачем. Действующим победителем соревнований является Медведев, Зверев выигрывал его в 2018 году.