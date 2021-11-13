Томми Пол обыграл Дениса Шаповалова в финале турнира в Стокгольме

Американский теннисист Томми Пол обыграл Дениса Шаповалова (Канада) в финальном матче турнира в Стокгольме со счётом 6:4, 2:6, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 14 минут. На счету Пола 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 12. Шаповалов выполнил 1 эйс, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 5.

Примечательно, что в третьем сете при счёте 4:3 в пользу Шаповалова канадец имел два брейк-пойнта (40:15), однако после этого проиграл все оставшиеся розыгрыши в матче (12).

Для 24-летнего американца это первый титул под эгидой ATP. На пути к финалу он обыграл Лео Борга (Швеция), Тейлора Фритца (США), Энди Маррея (Великобритания) и Фрэнсиса Тиафо (США).