Николай Давыденко оценил форму Даниила Медведева перед Итоговым турниром в Турине
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Бывшая третья ракетка мира Николай Давыденко дал комментарий по поводу россиянина Даниила Медведева на Итоговом турнире ATP, который состоится в Турине (Италия) с 14 по 21 ноября.
«Судя по финалу в Париже Медведеву по силам защитить титул на Итоговом турнире. Хотя сказать на сто процентов не могу. По нынешнему сезону в целом считаю Медведева и Джоковича фаворитами турнира. Даниил и Новак доминируют в последние недели на турнирах. Понимаете, Джокович ведь тоже не хочет отдавать его просто так. Новак выиграл турнир в Париже, поэтому сейчас точно захочет повторить свой успех в Турине. С первых матчей будет видно, как будет развиваться ситуация в группе», — сказал Давыденко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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