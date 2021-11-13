Денис Шаповалов подвёл итоги сезона
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Канадский теннисист Денис Шаповалов после поражения в финале турнира в Стокгольме подвёл итоги сезона. Напомним, в решающей встрече 22-летний теннисист уступил американцу Томми Полу со счётом 4:6, 6:2, 4:6.
«Томми невероятно играл на протяжении всей недели, так что его первый титул ATP — это был лишь вопрос времени. Что касается меня, то у меня был отличный сезон с двумя финалами. Надеюсь, что в следующем году продолжу прогрессировать и смогу повыситься в рейтинге», — приводит слова Шаповалова официальный сайт ATP.
Примечательно, что в третьем сете финальной игры при счёте 4:3 в пользу Шаповалова канадец имел два брейк-пойнта (40:15), однако после этого проиграл все оставшиеся розыгрыши в матче (12).
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