Андрей Рублёв: в этом году на Итоговом турнире я буду действовать более раскрепощённо

Российский теннисист Андрей Рублёв дал комментарий по поводу предстоящего Итогового турнира ATP в Турине (Италия). Напомним, 24-летний теннисист попал в одну группу с Новаком Джоковичем (Сербия), Стефаносом Циципасом (Греция) и Каспером Руудом (Норвегия).
«Я чувствую себя сейчас намного лучше. В последние две недели у меня всё получалось как на корте, так и за его пределами. Конечно, я буду стараться изо всех сил и надеюсь на хороший результат на Итоговом турнире.
В этом году я буду действовать немного по-другому, более раскрепощённо. Я кое-чему научился в прошлом году, проанализировал и усвоил ошибки. Посмотрим, хватит ли мне ума, чтобы добиться большего.
Мне не хочется говорить о своих шансах или о том, что я являюсь тёмной лошадкой. Я просто хочу сосредоточиться на процессе. Постараюсь пройти как можно дальше», — приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.
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