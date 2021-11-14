Карлос Алькарас стал победителем Итогового турнира U21, проиграв за весь турнир 1 сет

Испанский теннисист Карлос Алькарас Гарфия обыграл Себастьяна Корду (США) в финальном матче Итогового турнира U21, который проходил в Милане. Счёт встречи 4:3 (7:5), 4:2, 4:2. За весь турнир теннисист проиграл только в одном сете.

Продолжительность встречи составила 1 час минут. За всю игру Карлос Алькарас сделал 4 подачи навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету Корды 4 эйса, ни одной двойной ошибки и ни одного брейка при 6 брейк-пойнтах.

18-летний теннисист одержал все победы на турнире. На групповом этапе он обыграл Брэндона Накашиму (США), Хольгера Витуса Нёскова Руне (Дания) и Хуана Мануэля Серундоло (Аргентина). В полуфинале испанец оказался сильнее Себастьяна Баэса (Аргентина).

В этом году Алькарас также стал победителем турнира в Умаге. Это был первый турнир под эгидой ATP, победителем которого он стал.