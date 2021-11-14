Китайская теннисистка Пэн Шуай не выходит на связь после обвинений в адрес вице-премьера
Поделиться
Победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде китаянка Пэн Шуай не выходит на связь более полутора недель после того, как рассказала в китайской соцсети Weibo о домогательствах бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.
59-я ракетка мира француженка Ализе Корне в своём «твиттере» запустила хэштег, связанный с китайской теннисисткой #WhereIsPengShuai.
«Не будем молчать. Где Пэн Шуай?» – написала Ализе Корне.
Её поддержал ещё один французский теннисист Николя Маю.
«WTA сделала очень большую ставку на Китай, но сейчас пора забыть о деньгах и проявить немного смелости, чтобы начать масштабную кампанию в защиту Пэн Шуай», — гласит подпись, которую теннисист ретвитнул к себе на страницу.
Комментарии
- 14 ноября 2021
-
01:39
-
00:45
-
00:32
- 13 ноября 2021
-
23:23
-
22:14
-
21:45
-
21:15
-
20:49
-
20:23
-
19:53
-
19:14
-
16:44
-
14:18
-
12:46
-
12:01
-
10:10
-
09:39
-
01:25
-
01:02
-
00:52
- 12 ноября 2021
-
23:54
-
23:38
-
23:21
-
20:16
-
19:53
-
18:44
-
18:06
-
17:02
-
16:43
-
14:01
-
13:52
-
13:32
-
13:06
-
11:35
-
11:08
Партнерский контент