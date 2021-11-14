Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Китайская теннисистка Пэн Шуай не выходит на связь после обвинений в адрес вице-премьера

Китайская теннисистка Пэн Шуай не выходит на связь после обвинений в адрес вице-премьера
Комментарии

Победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде китаянка Пэн Шуай не выходит на связь более полутора недель после того, как рассказала в китайской соцсети Weibo о домогательствах бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

59-я ракетка мира француженка Ализе Корне в своём «твиттере» запустила хэштег, связанный с китайской теннисисткой #WhereIsPengShuai.

«Не будем молчать. Где Пэн Шуай?» – написала Ализе Корне.

Её поддержал ещё один французский теннисист Николя Маю.

«WTA сделала очень большую ставку на Китай, но сейчас пора забыть о деньгах и проявить немного смелости, чтобы начать масштабную кампанию в защиту Пэн Шуай», — гласит подпись, которую теннисист ретвитнул к себе на страницу.

Новость по теме
Чемпионка ТБШ обвинила бывшего вице-премьера Китая в сексуальном насилии
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021