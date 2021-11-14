Китайская теннисистка Пэн Шуай не выходит на связь после обвинений в адрес вице-премьера

Победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде китаянка Пэн Шуай не выходит на связь более полутора недель после того, как рассказала в китайской соцсети Weibo о домогательствах бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли.

59-я ракетка мира француженка Ализе Корне в своём «твиттере» запустила хэштег, связанный с китайской теннисисткой #WhereIsPengShuai.

«Не будем молчать. Где Пэн Шуай?» – написала Ализе Корне.

Её поддержал ещё один французский теннисист Николя Маю.

«WTA сделала очень большую ставку на Китай, но сейчас пора забыть о деньгах и проявить немного смелости, чтобы начать масштабную кампанию в защиту Пэн Шуай», — гласит подпись, которую теннисист ретвитнул к себе на страницу.