Арина Соболенко обыграла Игу Свёнтек на Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко одержала первую победу на Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре (Мексика), который завершится 18 ноября.
В матче второго тура группового этапа Соболенко в трёх сетах обыграла представительницу Польши Игу Свёнтек со счётом 2:6, 6:2, 7:5. Встреча продлилась 2 часа 20 минут. Соболенко 8 раз подала навылет, допустила 16 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Свёнтек — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 использованных брейк-пойнта из 7.
Соболенко попала в группу Чичен-Ица, куда также входят Свёнтек, Мария Саккари из Греции и испанка Паула Бадоса, уже обеспечившая себе выход в плей-офф.
Призовой фонд турнира составил $ 5 млн. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, отказавшаяся от участия в текущем розыгрыше.
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