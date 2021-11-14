Арина Соболенко обыграла Игу Свёнтек на Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко одержала первую победу на Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре (Мексика), который завершится 18 ноября.

В матче второго тура группового этапа Соболенко в трёх сетах обыграла представительницу Польши Игу Свёнтек со счётом 2:6, 6:2, 7:5. Встреча продлилась 2 часа 20 минут. Соболенко 8 раз подала навылет, допустила 16 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Свёнтек — 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 использованных брейк-пойнта из 7.

Соболенко попала в группу Чичен-Ица, куда также входят Свёнтек, Мария Саккари из Греции и испанка Паула Бадоса, уже обеспечившая себе выход в плей-офф.

Призовой фонд турнира составил $ 5 млн. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, отказавшаяся от участия в текущем розыгрыше.