Зверев спровоцировал Циципаса, обратившись на русском к Медведеву

Третья ракетка мира немец Александр Зверев попытался спровоцировать грека Стефаноса Циципаса на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия). В этом косвенное участие принял россиянин Даниил Медведев.
Медведев и Циципас проводили совместную тренировку на Центральном корте, после них на корт пришли Зверев и серб Новак Джокович. Зверев, увидев Медведева, с улыбкой обратился к нему на русском языке: «Тебе совсем не с кем тренироваться было или что происходит?». Даниил на это никак не ответил. Момент попал на видео.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP. Момент обращения Зверева с 4:20.
Напомним, на «Мастерсе» в Цинциннати (США) Зверев обвинил Циципаса в том, что он общается с тренером во время туалетных перерывов.
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