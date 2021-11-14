Ига Свёнтек — о провале на Итоговом турнире WTA: не хочу оправдываться, у меня был ПМС

Чемпионка «Ролан Гаррос — 2020» Ига Свёнтек прокомментировала неудачный старт на Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре (Мексика).

«Последние два дня я много работала над тем, чтобы понять, почему так плохо себя чувствовала в матче с Саккари. Не хочу оправдываться или что-то вроде того. Об этом действительно сложно говорить, потому что в спорте эта тема не так часто поднимается. У меня был ПМС. Я говорю это для любой молодой девушки, которая этого не делает. Не переживайте, это нормально», — приводит слова Свёнтек пресс-служба WTA.

Также полька оценила свой уровень игры в поединке с белоруской Ариной Соболенко, который она проиграла со счётом 6:2, 2:6, 7:5.

«Я играла хорошо, но не могла нащупать ритм – Арина такой игрок, который не даёт тебе его почувствовать. Но, если проанализировать моё состояние здесь два дня назад и вчера, я чувствую, что вроде как сегодня выиграла – наверное, со счётом 2:1 я победила свой стресс и страхи, но проиграла Арине. Буду воспринимать это как хороший день и новый опыт», — ответила Свёнтек.