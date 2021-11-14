Рууд — о предстоящем матче с Джоковичем: может, спрошу у Медведева, как его обыграть
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Восьмая ракетка мира норвежец Каспер Рууд поделился ожиданиями от матча с сербом Новаком Джоковичем на старте Итогового чемпионата ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 14 по 21 ноября. Оба теннисиста попали в зелёную группу, куда также вошли грек Стефанос Циципас и россиянин Андрей Рублёв.
«Это волнующе, так как он самый сложный игрок в мире. Он очень опытный, много раз выигрывал этот турнир. В этом году Новак почти собрал «Большой шлем», и остановить его смог только один игрок. Я смотрел финал US Open – может быть, спрошу у Даниила Медведева, как его обыграть. Вообще, у Новака практически нет слабых мест. Постараюсь просто насладиться моментом, но знаю, что передо мной стоит сложная задача», — приводит слова Рууда пресс-служба ATP.
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