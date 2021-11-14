Даниил Медведев — Хуберт Хуркач: текстовая онлайн-трансляция Итогового чемпионата ATP

Сегодня, 14 ноября, состоится стартовый матч Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия), который завершится 21 ноября. Открывать турнир доверено второй ракетке мира и действующему чемпиону россиянину Даниилу Медведеву и девятому номеру рейтинга поляку Хуберту Хуркачу. Поединок поставлен вторым запуском после парного поединка и начнётся не раньше 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Хуберт Хуркач на Итоговом чемпионате ATP.

Счёт личных встреч теннисистов – 1:1. Хуркач обыграл Медведева в четвёртом круге Уимблдона – 2021, а Даниил – на «Мастерсе» в Торонто (Канада) на хардовом покрытии.

Медведев и Хуркач, согласно жеребьёвке, попали в красную группу, где также сыграют немец Александр Зверев и итальянец Маттео Берреттини.