Роджер Федерер ответил, какой момент может быть идеальным для завершения его карьеры

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер ответил, существует ли для него идеальный момент для завершения карьеры.

«По-моему, такого нет! Но хотелось бы самому выбрать этот момент. Уверен, что пойму, когда он наступит. Я не боюсь жизни после карьеры. Переход будет плавным. Нам с Миркой невероятно хорошо удаётся поддерживать баланс между теннисом, семьёй и друзьями. Этим я горжусь больше всего. Потому что, в конце концов, что ещё может быть важнее в жизни?» — приводит слова Федерера Blick со ссылкой на Interview by Ringier.

Напомним, Федерер досрочно завершил текущий сезон из-за очередной операции на колене. Он не выходил на корт после Уимблдона-2021, в четвертьфинале которого уступил поляку Хуберту Хуркачу. В августе Федерер отметил 40-летний юбилей.