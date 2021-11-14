Медведев и Хуркач описали друг друга несколькими словами перед поединком в Турине

Пресс-служба ATP в преддверии матча Даниил Медведев (Россия) – Хуберт Хуркач (Польша) на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия) попросила противников описать друг друга двумя словами.

Хуркач — о Медведеве: Хитрый, быстрый.

Медведев — о Хуркаче: Суперскромный, супердобрый, супермилый, с сильной подачей, суперагрессивный, сложный противник.

Публикация доступна в «инстаграме» Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Счёт личных встреч теннисистов – 1:1. Хуркач обыграл Медведева в четвёртом круге Уимблдона-2021, а Даниил – на «Мастерсе» в Торонто (Канада) на хардовом покрытии.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Хуберт Хуркач на Итоговом чемпионате ATP.