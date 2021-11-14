Медведев и Хуркач описали друг друга несколькими словами перед поединком в Турине
Поделиться
Пресс-служба ATP в преддверии матча Даниил Медведев (Россия) – Хуберт Хуркач (Польша) на Итоговом чемпионате ATP в Турине (Италия) попросила противников описать друг друга двумя словами.
Хуркач — о Медведеве: Хитрый, быстрый.
Медведев — о Хуркаче: Суперскромный, супердобрый, супермилый, с сильной подачей, суперагрессивный, сложный противник.
Публикация доступна в «инстаграме» Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.
Счёт личных встреч теннисистов – 1:1. Хуркач обыграл Медведева в четвёртом круге Уимблдона-2021, а Даниил – на «Мастерсе» в Торонто (Канада) на хардовом покрытии.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Хуберт Хуркач на Итоговом чемпионате ATP.
Комментарии
- 14 ноября 2021
-
16:53
-
16:30
-
15:53
-
15:03
-
14:00
-
11:56
-
11:28
-
10:30
-
09:42
-
09:22
-
01:39
-
00:45
-
00:32
- 13 ноября 2021
-
23:23
-
22:14
-
21:45
-
21:15
-
20:49
-
20:23
-
19:53
-
19:14
-
16:44
-
14:18
-
12:46
-
12:01
-
10:10
-
09:39
-
01:25
-
01:02
-
00:52
- 12 ноября 2021
-
23:54
-
23:38
-
23:21
-
20:16
-
19:53
Партнерский контент