Даниил Медведев возмутился работой болбоев во время игры с Хуркачем на Итоговом турнире

Сейчас проходит игра первого тура Итогового турнира ATP, в котором российский теннисист Даниил Медведев встречается с представителем Польши Хубертом Хуркачем. Во время тай-брейка в первом сете россиянин выразил недовольство работой болбоев. По его мнению, они медленно передавали мячи из одной части корта в другую.

«Это не их вина, а организаторов. Это «Мастерс», а не «челленджер», — сказал Медведев.

Победу в первом сете одержал Хуркач. Во второй партии россиянин сделал брейк и сейчас ведёт со счётом 5:2.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Хуберт Хуркач.

Помимо Хуркача и Медведева в Красной группе выступают итальянец Маттео Берреттини и представитель Германии Александр Зверев.