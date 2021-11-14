Даниил Медведев возмутился работой болбоев во время игры с Хуркачем на Итоговом турнире
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Сейчас проходит игра первого тура Итогового турнира ATP, в котором российский теннисист Даниил Медведев встречается с представителем Польши Хубертом Хуркачем. Во время тай-брейка в первом сете россиянин выразил недовольство работой болбоев. По его мнению, они медленно передавали мячи из одной части корта в другую.
«Это не их вина, а организаторов. Это «Мастерс», а не «челленджер», — сказал Медведев.
Победу в первом сете одержал Хуркач. Во второй партии россиянин сделал брейк и сейчас ведёт со счётом 5:2.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев — Хуберт Хуркач.
Помимо Хуркача и Медведева в Красной группе выступают итальянец Маттео Берреттини и представитель Германии Александр Зверев.
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