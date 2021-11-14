Тренер Джоковича покинул Итоговый турнир из-за положительного теста на COVID-19 у его сына

Горан Иванишевич, тренер первой ракетки мира серба Новака Джоковича, покинул Итоговый турнир ATP в Турине, который стартовал сегодня, 14 ноября. Причиной тому стал положительный тест на коронавирус, который сдал его сын. Об этом сообщает сербское издание Sportklub.

Свой первый матч на турнире Джокович проведёт с Каспером Руудом (Норвегия). Игра состоится завтра в 16:00. Помимо норвежца, многократный победитель турниров «Большого шлема» встретится на групповом этапе со Стефаносом Циципасом (Греция) и Андреем Рублёвым (Россия).

В другом квартете выступают Даниил Медведев (Россия), Александр Зверев (Германия), Матео Берреттини (Италия) и Хуберт Хуркач (Польша). По итогам группового этапа в плей-офф выйдут по 2 теннисиста с каждой группы.