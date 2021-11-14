Тренер Джоковича покинул Итоговый турнир из-за положительного теста на COVID-19 у его сына
Поделиться
Горан Иванишевич, тренер первой ракетки мира серба Новака Джоковича, покинул Итоговый турнир ATP в Турине, который стартовал сегодня, 14 ноября. Причиной тому стал положительный тест на коронавирус, который сдал его сын. Об этом сообщает сербское издание Sportklub.
Свой первый матч на турнире Джокович проведёт с Каспером Руудом (Норвегия). Игра состоится завтра в 16:00. Помимо норвежца, многократный победитель турниров «Большого шлема» встретится на групповом этапе со Стефаносом Циципасом (Греция) и Андреем Рублёвым (Россия).
В другом квартете выступают Даниил Медведев (Россия), Александр Зверев (Германия), Матео Берреттини (Италия) и Хуберт Хуркач (Польша). По итогам группового этапа в плей-офф выйдут по 2 теннисиста с каждой группы.
Комментарии
- 14 ноября 2021
-
18:27
-
18:19
-
18:15
-
17:41
-
17:30
-
16:53
-
16:30
-
15:53
-
15:03
-
14:00
-
11:56
-
11:28
-
10:30
-
09:42
-
09:22
-
01:39
-
00:45
-
00:32
- 13 ноября 2021
-
23:23
-
22:14
-
21:45
-
21:15
-
20:49
-
20:23
-
19:53
-
19:14
-
16:44
-
14:18
-
12:46
-
12:01
-
10:10
-
09:39
-
01:25
-
01:02
-
00:52
Партнерский контент