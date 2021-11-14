Даниил Медведев стартовал с победы на Итоговом турнире ATP

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача в первом матче Итогового турнира ATP в Турине (Италия). Счёт встречи — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты. На счету россиянина 15 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. Хуркач сделал 12 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.

Итоговый турнир стартовал сегодня, 14 ноября. Финальный день соревнований назначен на 21 ноября. В соревнованиях принимают участие 8 лучших теннисистов по итогам 2021 года. В Красной группе, помимо Медведева и Хуркача, выступают итальянец Маттео Берреттини и представитель Германии Александр Зверев.