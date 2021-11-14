Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев стартовал с победы на Итоговом турнире ATP

Даниил Медведев стартовал с победы на Итоговом турнире ATP
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача в первом матче Итогового турнира ATP в Турине (Италия). Счёт встречи — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты. На счету россиянина 15 эйсов, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 4. Хуркач сделал 12 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.

Итоговый турнир стартовал сегодня, 14 ноября. Финальный день соревнований назначен на 21 ноября. В соревнованиях принимают участие 8 лучших теннисистов по итогам 2021 года. В Красной группе, помимо Медведева и Хуркача, выступают итальянец Маттео Берреттини и представитель Германии Александр Зверев.

Та ещё нервотрёпка! Даниил Медведев начал Итоговый турнир ATP в Турине с камбэка Та ещё нервотрёпка! Даниил Медведев начал Итоговый турнир ATP в Турине с камбэка
Итоговый чемпионат ATP. Красная группа
14 ноября 2021, воскресенье. 16:15 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 5 		6 6
7 7 		3 4
         
Хуберт Хуркач
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021